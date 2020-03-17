الرئيس الفنزويلي يفرض حجرًا صحيًا على مستوى البلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فرض الحجر الصحي على مستوى البلاد، منعا لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.وكشف الرئيس الفنزويلي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس «كورونا» ارتفع إلى 33 شخصا بعد وصول 16 مصابا آخرين إلى البلاد.ودعا مادورو قادة الدول حول العالم «للتنبه لهذا الوباء واتخاذ إجراءات صارمة في الوقت المناسب».وتأتي هذه الأنباء بعد أن فرض مادورو حجرا صحيا على عدد من الولايات في البلاد.ويتعرض نظام الرعاية الصحية في فنزويلا لخطر شديد بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تسبب في فرار ملايين الأشخاص من البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.