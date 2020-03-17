الرئيس الكولومبي يعلن إغلاق حدود البلاد لاحتواء «كورونا»

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي ماركيز، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع حدود البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء مرحلة تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا» القاتل.وأضاف «ترامب»، في مؤتمر صحفي أن اللقاح المضاد لكورونا لايزال في مراحل التجارب السريرية، موضحا أن «النتائج واعدة».وطالب ترامب الأمريكيين بتجنب التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كإجراء وقائي لمكافحة الفيروس.كما طالب الرئيس الأمريكي بفرض قيود على السفر وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والحانات وصالات الطعام.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.