الجندى: الوفد أول حزب يسخر كافة إمكانياته للتوعية بكورونا

طالب المهندس حازم الجندي مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بالتحرك على كافة الأصعدة والمستويات في مختلف المحافظات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لوضع خطة شاملة لمواجهة كورونا.وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال إن، حزب الوفد كان أول حزب سياسي في مصر يسخر كافة إمكانياته ولجانه ليقوم بدوره الريادي والاجتماعي للتوعية والتثقيف الطبي لكافة المصريين، مشيدًا بقرار المستشار بهاء أبوشقة بتشكيل لجنة طوارئ طبية من الأطباء المتخصصين لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والتثقيفي للمواطن المصري.وأشار إلى، ضرورة تشديد الرقابة من قبل المحافظين على غلق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات خلال فترة الـ14 يومًا التي حددتها الحكومة لتعليق الدراسة بمختلف أنحاء الجمهورية.كما طالب الجندي، المواطنين، بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الصحة للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة التزام المنازل وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدم ترديد وتداول الشائعات وان تكون مرجعيتنا جميعا البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية فقط.