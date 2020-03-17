كوريا الجنوبية تسجل 84 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل له، بإعلان الإدارة الصحية بكوريا الجنوبية تسجيلها 84 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».وأجرت كوريا الجنوبية اختبار كوفيد-19 على 274.504 أشخاص منذ الثالث من يناير، حيث أبلغت البلاد عن أول إصابة بالمرض، ما يمثل عددا أكبر بكثير من عدد الذين أجرت عليه الولايات المتحدة الفحص.وبدأت كوريا الجنوبية في تقديم مستلزمات الاختبار إلى المستشفيات والعيادات الخاصة على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس، بحلول الأسبوع الأول من شهر فبراير، وتستغرق الاختبارات المستخدمة حوالي 6 ساعات حتى ظهور النتيجة مقارنة بـ12 ساعة في السابق.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.