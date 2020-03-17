حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 17 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: لا تراهن على الحظ ولا تقدم على خطوة ولا تشارك في ما لا تراه مناسبًا لك، كن متعاونًا، أنت بحاجة إلى إشاعة الثقة حولك.عاطفيًا: لا تجازف ولا تحمّل نفسك أكثر من طاقتك، ولا تبدأ علاقة جديدة قبل استتباب الأمور.صحيًا: تنظّم أمورك، وتحاول إحلال التتناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.