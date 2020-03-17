حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 17 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات والأعباء التي تتطلّب منك عملًا جدّيًّا، تتعرّض للارهاق من دون أي شك ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة، حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.