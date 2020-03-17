حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 17 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: قرارات مهمة على الصعيد، بعدما فرضت نفسك في المقدمة بين زملائك.عاطفيًا: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.