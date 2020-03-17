حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 17 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في ترويجها.عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك، وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.