حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 17 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: من اليوم وصاعدًا قد تضطر إلى العمل مع زملائك كفريق واحد، فيترك ذلك آثارًا إيجابية على أجواء العمل.عاطفيًا: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.صحيًا: إحرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.