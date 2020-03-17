ترامب: انتهاء الوباء فى الولايات المتحدة خلال يوليو

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى تجنب أي تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص في محاولة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، متوقعًا إنتهاء الوباء في الولايات المتحدة في يوليو أو أغسطس.وحسبما أفاد موقع "واشنطن بوست" قال الرئيس الاميركي في مؤتمر صحفي في البيت الابيض "توصي إدارتي جميع الأميركيين، بمن فيهم الأصغر سنًا ومن يتمتعون بصحة جيدة، بتجنب التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص".وعن توقعاته في شأن مدى استمرار الوباء قال "اذا قمنا بعمل جيد يتحدث الناس عن يوليو، أغسطس، شيء من هذا القبيل".وطلب ترامب الأميركيين أن يكونوا مستعدّين لمعركة طويلة قد تستمر أشهرا لمكافحة الجائحة.وأقر الرئيس الجمهوري بأن الاقتصاد الأميركي قد يكون متجهًا نحو الانكماش بسبب الوباء، وقال ردا على سؤال في هذا الشأن في البيت الأبيض "قد يكون ذلك ممكنا".و شهدت بورصة نيويورك أسوأ جلسة تداول منذ العام 1987، وقد تراجع مؤشر "داو جونز" 12،9 بالمئة أي ما يقارب ثلاثة آلاف نقطة إلى 20،188.52.كذلك انخفض مؤشر إس أند بي 500" إلى 2،386.13 متراجعًا 12 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "ناسداك" 12،3 بالمئة إلى 6،904.59.وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) قد أعلن الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضًا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.