حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 17 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:الحملمهنيًا: من اليوم وصاعدًا قد تضطر إلى العمل مع زملائك كفريق واحد، فيترك ذلك آثارًا إيجابية على أجواء العمل.عاطفيًا: حاول عدم الاستماع إلى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصًا أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.صحيًا: احرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.الثورمهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، تميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في ترويجها.عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك، وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.الجوزاءمهنيًا: تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخبارًا جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح هذا اليوم.عاطفيًا: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق. ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.صحيًا: حذار الإكثار من الحلويات والشوكولا، وحاول التخفيف منها قدر المستطاع..السرطانمهنيًا: قد تثار بعض المشكلات، حذار الإشكالات مع المحيط والتحديات، ابتعد عن المواجهات وكُن دبلوماسيًّا.عاطفيًا: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك، لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك مع الحبيب.صحيًا: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكارًا جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.الأسدمهنيًا: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء، تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديرًا أو تكلف بمهمة.عاطفيًا: تحتفل بجديد، أو بانتصار، تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.صحيًا: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهارًا علاج ناجح لحمية صحية.العذراءمهنيًا: تجد مكانك المناسب والعمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعًا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.عاطفيًا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.صحيًا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة، لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.الميزانمهنيًا: مشكلة مهنية تتجاوزها سريعًا، لكن بعض الانعكاسات تتردد أصداؤها من دون أن تؤثر فيك مباشرة.عاطفيًا: مهما تنوعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ العناوين العريضة تبقى هي الأساس المتين لهذه العلاقة.صحيًا: أظهر قدرتك على التحمل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سارّة.العقربمهنيًا: قرارات مهمة على الصعيد، بعدما فرضت نفسك في المقدمة بين زملائك.عاطفيًا: التذمّر من تصرفات الشريك يؤدي إلى بعض الانزعاج، لكن المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.القوسمهنيًا: بانتظارك الكثير من المسؤوليات والأعباء التي تتطلّب منك عملًا جدّيًًّا. تتعرّض للارهاق من دون أي شك ولكنّك لن تفشل، بل تحقّق أفضل النتائج.عاطفيًا: الحبيب مل من تصرفاتك الغريبة. حاول تغيير نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر.صحيًا: لا بأس برحلة في أحضان الطبيعة والسير ضفاف أحد الأنهر.الجديمهنيًا: لديك الرغبة لتكون عونًا للآخرين وتكون على استعداد للتضحية بشيء ما من أجلهم ويلائم هذا اليوم الأعمال التي تتطلب الخيال والإلهام، وليس العقل والمنطق.عاطفيًا: أنت محط أنظار الشريك، لا تترك الغيرة تتسرب إلى أعماقه فتسوء العلاقة.صحيًا: قبل أن تتشنج عضلات رقبتك من العمل وتبدأ بالتأفف لتهور صحتك، شغّل الموسيقى الآن وابدأ بالغناء او اذهب الى السينما او المسرح او الطبيعة.الدلومهنيًا: لا تراهن على الحظ ولا تقدم على خطوة ولا تشارك في ما لا تراه مناسبًا لك، كن متعاونًا، أنت بحاجة إلى إشاعة الثقة حولك.عاطفيًا: لا تجازف ولا تحمّل نفسك أكثر من طاقتك، ولا تبدأ علاقة جديدة قبل استتباب الأمور.صحيًا: تنظّم أمورك، وتحاول إحلال التتناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية.الحوتمهنيًا: كن مستعدًا لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا سيترك انطباعًا إيجابيًا عنك.عاطفيًا: لا تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة، فهذا قد يدفعك إلى الندم في فترة لاحقة.صحيًا: خفّف عن كاهلك أحمال الآخرين، وانتبه لصحتك وسلامتك لتبقى قادرًا على القيام بمهماتك