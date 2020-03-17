تراجع مبيعات «هيونداي» في الصين بنسبة 97%

ذكرت صحيفة كورية جنوبية أن مبيعات شركة «هيونداي موتور» من السيارات في الصين تراجعت بنسبة 97% بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد.ونقلت صحيفة «كوريا إكونوميك ديلي» عن مصادر، لم تكشف عنها، أن الشركة باعت ألفا وسبع سيارات في الصين الشهر الماضي، مقارنة بـ38 ألفا و17 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.وجاء تراجع المبيعات متأثرا بتراجع الإنتاج في الصين وضعف الإقبال على شراء السيارات بسبب تفشي فيروس «كورونا».كما تراجعت مبيعات شركة «كيا موتورز» في الصين بنسبة 95.6%، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.