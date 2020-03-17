المخابرات المركزية الأمريكية ترفض عمل موظفيها من المنازل

كشفت مصادر مطلعة عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية ترفض السماح لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس" فإن معالجة المعلومات شديدة الحساسية تتطلب الاجتماع داخل الحدود الآمنة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومكتب مدير المخابرات الوطنية الذي يشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية.وقال أحد المصادر إن، العاملين في المخابرات الأمريكية تتاح لهم ساعات عمل أكثر مرونة قدر الإمكان.وقال المصدر إن، الوباء دفع وكالة المخابرات المركزية إلى منع دخول زائرين، وقصر الاجتماعات مع الهيئات الحكومية الأخرى على الدوائر التلفزيونية المغلقة.يُشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.