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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تغلق «تاج محل» وكل المتاحف بسبب «كورونا»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات الهندية أنّ كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح «تاج محلّ» الشهير، ستغلق أمام الزوار اعتبارا من الثلاثاء، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وقال وزير السياحة الهندي براهلاد باتيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، إنّ «كل المعالم التي يتم الدخول إليها مقابل بدل مالي وكل المتاحف تلقت أمرًا بإغلاق أبوابها حتى 31 مارس».

والهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، وسجّلت حتى اليوم 114 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بينها حالتا وفاة.

وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحدّ من تفشّي الوباء.

واعتبارًا من الأربعاء سيتمّ حظر كلّ الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا.

وكانت الحكومة أعلنت الإثنين أنّ المسافرين من الإمارات وقطر وعُمان والكويت سيوضعون في الحجر الصحّي لمدة 14 يومًا لدى وصولهم إلى الهند، حالهم في ذلك حال أولئك الآتين من الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا كما أغلقت الهند كل المعابر الحدودية مع بنجلادش وبورما.

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