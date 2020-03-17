الصين تسجل 13 حالة وفاة جديدة بسبب «كورونا»

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و21 إصابة بفيروس «كورونا»، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت اللجنة بأن هناك 20 إصابة من بين الإصابات الـ 21 قادمة من الخارج، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة فقط محليا.وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 80 ألفا و881 شخصا، بينها 143 حالة قادمة من الخارج.كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية في البلاد إلى ثلاثة آلاف و226 حالة، بعد إضافة 13 حالة جديدة، 12 منها في إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس.وارتفع عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفيات بمقدار 930 شخصا إلى 68 ألفا و679 شخصا.