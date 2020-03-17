وزير الصحة الأسبق: من المتوقع الوصول إلى لقاح ضد «كورونا»

قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إنه من المتوقع الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا أو دواء متخصص ضد هذا الفيروس.وأضاف وزير الصحة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك تجارب تجرى في الكثير من دول العالم للوصول إلى لقاح أو تطعيم ضد الفيروس.وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أنه يتم إجراء تجارب معملية ثم حيوانية ثم بشرية على أي لقاح ثم يحصل على موافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ثم يصل إلى شركات الأدوية لإنتاجه، وتلك العملية تأخذ فترة زمنية من 6 إلى 9 شهور.كما أوضح أن هناك حديث عن دواء ضد الفيروسات يكون متخصص للقضاء على فيروس كورونا، لافتًا إلى أن فترة الحصول على دواء تصل إلى عام كامل.وأكد أن الدولة تعلن أعداد المصابين والوفيات والإجراءات الإحترازية والصحية بكل شفافية.