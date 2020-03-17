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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التعليم: تعطيل الدراسة أزمة قد تطول

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:58 ص
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار إطالة مدة تعطيل الدراسة ليس قرار وزير واحد؛ بل قرار الدولة لأنها أزمة متعلقة بكافة المناحي.

وأضاف "شوقي"، خلال لقاء تليفزيوني، أن الأمر يتعلق بتقارير المؤسسات المختلفة.

كما توقع وزير التربية والتعليم، أن تطول فترة الإجازة ويتم تعطيل الدراسة لآخر الفصل الدراسي الثاني، قائلًا: "لو التزمنا بعدم الخروج للشوارع وانخفضت التجمعات ده مفيد لينا كلنا".

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن يتم حذف أجزاء من المناهج لأنه تسلسل معرفي يجب أن يحصل عليه الطالب، ولايمكن اجتزائه منتقدة مطالبات الشارع مشيرًا إلى أن الهدف هو مسار الطالب في المستقبل والحذف يؤدي إلى تخريج طالب منقوص المعرفة.

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