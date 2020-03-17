الأوقاف تعدل موضوع خطبة الجمعة المقبلة لـ«أسباب رفع البلاء»

قررت وزارة الأوقاف أن، يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة ٢٠ ٣ ٢٠٢٠ م تحت عنوان: "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء، ووجوب طاعة ولي الأمر"، وسيتم نشر موضوع الخطبة المعدل مساء اليوم الثلاثاء ١٨ ٣ ٢٠٢٠ م، اتساقًا مع الأحداث الجارية؛ وبيانًا لواجب الوقت من ضرورة الأخذ بالأسباب.كانت وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بتاريخ 25 رجب 1441هـ ـ الموافق 20 مارس 2020 م وهو «في رحاب سورة الإسراء ووجوب طاعة ولي الأمر».وأكدت الوزارة في بيان «على جميع السادة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطب».