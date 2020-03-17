غلق سوق الماشية والأسواق الأسبوعية بـ«بلقاس» لمكافحة «كورونا»

قرر مركز ومدينة بلقاس بالدقهلية إلغاء كل الأسواق الأسبوعية بنطاق المدينة، وخاصة سوق الماشية الأسبوعي في بندر بلقاس، والذي يقام على طريق عمار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.وشمل القرار الذي أصدره الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس المركز، كل الأسواق، ومنها «سوق الأحد» وجميع أسواق الوحدات المحلية بنطاق المركز، ولحين إشعار آخر.كما طلب رئيس المدينة من جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، وأن يعمل به ابتداءً من تاريخ صدوره لحين إشعار آخر وصدور تعليمات جديدة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.