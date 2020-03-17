بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

علق المركز الثقافي الفرنسي في عمان، جميع الأنشطة الثقافية والتعليمية في المعهد.وقال المركز في بيان إنه، سيتم تعليق جميع الأنشطة الثقافية والتعليمية، وإغلاق المكتبة والمقهى حتى إشعار آخر، بناءًا على قرارات الحكومة الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا في المملكة.ولفت البيان إلى أن، جميع الحصص في المعهد الفرنسي في جبل اللويبدة والمدرسة الفرنسية في دير غبار معلقة.وفيما يتعلق بالحصص المكثفة أكد البيان أنه، سيتم إعطاء الساعات المتبقية (5 ساعات) عبر الانترنت، والساعات المتبقية (10 ساعات) بعد فترة الإغلاق، لافتًا إلى أنه في جميع الحالات سيقوم قسم اللغات بالتواصل مع جميع الطلبة.وأكد المركز، أيقاف الحصص الخصوصية في المعهد وخارجه، وسيتم تأجيل فترة التسجيل لدورة الربيع من 22 إلى 28 مارس حتى إشعار اخر.وأضاف أنه، سيتم تأجيل امتحانات الديلف المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الأردنية.وأفاد أنه، تم إلغاء جميع الفعاليات والنشاطات الثقافية بما في ذلك احتفالات الفرنكوفونية وجميع النشاطات في المسرح والمكتبة وغيرها (مثل سينما تاج، مركز هيا الثقافي).