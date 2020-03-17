«صحة غزة» تؤكد خلو القطاع التام من «كورونا»

نفذ المختبر المركزي في وزارة الصحة بقطاع غزة، فحوصا مخبرية لـ6 أشخاص اشتبه الأطباء بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أشارت الوزارة إلى أن حالات الاشتباه سجلت لدى عائدين إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وممن ظهرت لديهم مشاكل تنفسية حادة.وأضافت الوزارة أن جميع نتائج الفحوص كانت سلبية، وقالت: "بذلك نجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا المستجد".يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.