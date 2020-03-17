موريتانيا تعلق كل الرحلات الدولية اعتبارًا من الثلاثاء لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الموريتانية، أنّ كلّ الرحلات الجوية الدولية، سواء المتجهة إلى موريتانيا أو المغادرة منها، سيتمّ تعليقها اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء بهدف مكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، للصحفيين عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا إنّ "المطارات الموريتانية لن تستقبل أي طائرة ركاب اعتبارًا من صباح الثلاثاء عند الساعة الثامنة" بالتوقيتين المحلي والعالمي.وحتى اليوم لم تسجّل موريتانيا رسميًا سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجدّ، والمصاب هو أسترالي يعمل في قطاع المناجم في البلاد.وبحسب وزارة الصحة فقد وضع حوالى 10 أشخاص ممّن خالطوا هذا المصاب في الحجر الصحي الاحترازي.وكانت حكومة مورتيانيا أعلنت السبت الماضي إغلاق المدارس العامة والخاصة بما في ذلك الجامعات والمعاهد لفترة أسبوع قابلة للتمديد، كما قرّرت الحدّ من التنقّلات عبر الحدود وتشديد الرقابة عليها، ودعت المواطنين إلى تجنّب التجمّعات.