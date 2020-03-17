رئيس السلفادور يتهم المكسيك بإرسال 12 مريضًا بكورونا إلى بلاده

اتهم رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة المكسيك، بالسماح بوصول 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور.وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" وصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها "لا تتحلى بالمسؤولية".ولم يقدم أبو كيلة الذي وجه الاتهام دليلا أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف ولم يتسن حتى الآن الوصول للسلطات المكسيكية للتعقيب.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.