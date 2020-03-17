«تأمين صحى الغربية»: تجميع بطاقة الموظفين المصابين بأمراض مزمنة لاعتماد إجازاتهم

دعا الدكتور رائف يوسف، مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، وكلاء الوزارة ومديري العموم على مستوى محافظة الغربية، لتجميع بطاقات التأمين الصحي للموظفين التابعين للإدارات المحلية، والذين يعانون من الأمراض التي ذكرت في قرار رئيس الوزراء، والذين تنطبق عليهم الأجازة المرضية للامراض المزمنة لمدة سريان القرار.وأضاف أنه سيتم تجميع البطاقات الصحية للذين ثبتت إصابتهم بتلك الأمراض، وإرسالها مع مندوب مفوض، وسيتم فحص البطاقة وإعطاء الأجازة لمن يستحق، ويتم إعادتها مرة اخري مع المندوب.وشد على عدم أرسال الموظفين حتى لا يحدث ازدحام أو تكدس غير طبيعي في العيادات.