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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 01:09 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تدرك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الحاجة الدائمة للمعرفة ومتابعة الجديد الثقافي والفكري من قبل روادها ومتابعيها، ونظرًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وتوقف النشاط الثقافي المباشر مؤقتًا، وتعليق الدوام مدة أسبوعين، حيث أعلنت المكتبة عن توقف استقبال الرواد في جميع فروعها بشكل مؤقت، وتفعيل جميع أنشطتها وخدماتها بشكل تقني من خلال موقعها على الإنترنت، بتقديم منظومة ثقافية شاملة، فيما يتم تفعيل الخدمات الخارجية عبر استعارة الكتب بأنواعها التي تخدم القراء والباحثين.

ومن أبرز ما توفره المكتبة خدمة البحث في فهارس المكتبات العربية عبر الفهرس العربي الموحد الذي يقدم للقارئ شبكات المكتبات العربية وبواباتها بأحدث الطرق التقنية، وبوابة المكتبة الرقمية العربية، وبوابة البحث بموسوعة المملكة العربية السعودية الشاملة التي تضم 18 مجلدًا ضخمًا عن مختلف مناطق المملكة، وبوابة البحث في الفهرس العام للمكتبة، وخدمات نادي الطفل.

كما تقدم المكتبة جملة من المجموعات الخاصة التي تشمل المخطوطات والوثائق والكتب النادرة والصور النادرة والخرائط، كما تتواصل المكتبة عبر منصاتها الإعلامية بعرض نوادرها ومخطوطاتها ومقتنياتها من الصور والخرائط، لتمكين الباحثين من متابعة بحوثهم واهتماماتهم بشكل دوري.

وترتكز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في تقديم خدماتها للقراء والباحثين على مادة ثقافية تتجاوز الثلاثة ملايين مادة متنوعة في مختلف عناصر المعرفة.

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