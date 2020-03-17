فرنسا تنشر 100 شرطى لتطبيق إجراءات مكافحة «كورونا»

قال وزير الداخلية الفرنسي، إن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات الإغلاق التي أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الوزير كريستوف كاستانير إن مخالفي الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.جدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق، إن على الناس التزام بيوتهم إلا للضرورة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.