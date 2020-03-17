ضبط ١٥ ألف كمامة مجهولة المصدر بطنطا

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الغربية، حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، للرقابة على المطهرات والكمامات بالأسواق.ويأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وخاصة بعد تخوف البعض من كساد تلك المواد في الأسواق.وتمكنت حملة مكبرة، بقيادة المهندس عادل فتحى مدير إدارة التموين، وعدد من المفتشين، من ضبط شركة للمستلزمات الطبية بمنطقة «الأستاذ» التابعة لقسم ثان طنطا، وبتفتيشها عثر داخلها على ١٥ ألف كمامة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر برقم ٨١٧٨، ثان طنطا، ضد «رأفت. م»، صاحب الشركة، وأخطرت النيابة.