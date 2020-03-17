الاقصر تبدأ فى خفض أعداد العاملين بالهيئات والمديريات الحكومية

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مساء اليوم الإثنين، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بمحافظة الأقصر، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق كل ما يؤدي إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.كما قرر إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظة، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين حتى إشعار آخر، وذلك حفاظا على صحة العاملين وفى إطار لإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.