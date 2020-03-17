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الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة لتعقيم المدارس والمساجد والكنائس بسوهاج

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:22 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال
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أعلن الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والقيادي بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة سوهاج، عن مبادرة تهدف إلى المساعدة فى تعقيم المدارس والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية، فى مركز طما شمال المحافظة.

وقال «أبو دومة»، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إنه سيقدم كافة الكميات اللازمة من مستحضر الكلور اللازم لعملية التعقيم للجهات المختصة، والمنوط بها تعقيم تلك المؤسسات سواء التعليمية أو الدينية أو الحكومية قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأكد أنه سيوفر مطهر الكلور اللازم للتطهير ضد فيروس «كورونا» لـ900 مسجد و100 كنيسة و250 مدرسة ومعهد أزهري، مشيرًا إلى أنه سيتم التسليم لإدارة الأوقاف ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، والإدارة التعليمية وإدارة المعاهد الأزهرية، والوحدة المحلية والإدارت المختلفة.

ودعا «أبو دومة» الشباب ان يتابع بنفسه ويتفاعل مع هذه المبادرة، ويساهم أيضا بالتوعية من أجل مواجهة هذا العدو الشرس.

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