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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحيي ذكرى رحيل القمص فلتاؤس السريانى

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الذكرى العاشرة لرحيل القمص فلتاؤوس السريانى، أقدم رهبان برية شيهيت في عصره، والذي رحل في 17 مارس من عام 2010.

وولد القمص فلتاؤوس السريانى باسم كامل جرجس، في 1 أبريل 1922 بالشرقية، وترهبن في 2 نوفمبر 1948، وذلك بدير السيدة العذراء مريم، المعروف بالسريان.

وخدم خارج الدير في العزباوية (مقر الدير بالقاهرة) أكثر من 4 سنوات وعاد فى سنة 1975.

واحتفل البابا شنودة الثالث باليوبيل الذهبى لرهبنة «السرياني» عام 1998، وفي 7 نوفمبر 1998 أقام الدير حفلًا رهبانيًا بمناسبة مرور خمسين عامًا على رهبنته، وحضره قداسة البابا شنودة الثالث وكثير من الآباء الأساقفة.

وفى 2 نوفمبر 2008 أقام الدير حفلًا رهبانيًا بمرور ستين عامًا على رهبنته، حضرة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، ونيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، ونيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا، وكثير من آباء مجامع رهبان الأديرة.

وفى تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة من فجر يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2010 رحل الراهب القمص فلتاؤس السريانى (اللابس الإسكيم) وهو أقدم رهبان برية شيهيت فى ذلك الوقت.

وفى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم حضر إلى الدير نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لمنطقة شرق السكة الحديد، ونيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا، ونيافة الأنبا ثيؤدوسيوس الأسقف العام على إيبارشية الجيزة، وكثير من رهبان دير القديس الأنبا بيشوي، وآباء رهبان دير البرموس، والراهب القمص كيرلس المقارى، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا متاؤس رئيس الدير، واشتركوا جميعًا فى صلاة التجنيز على روح الراهب القمص فلتاؤس السريانى.

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