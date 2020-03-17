تركيا: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تسجيل بلاده 29حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 47 حالة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اتخذت تركيا حزمة من الإجراءات للتصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد شملت تعليق صلوات الجماعة في مساجد البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق الحانات والمراقص والنوادي الليلية في جميع المحافظات الـ81 في البلاد، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا.كما شملت الاجراءات إغلاق المدارس والجامعات وأوقفت الرحلات الجوية إلى عدة دول، وعزل آلاف المعتمرين العائدين من السعودية مؤخرًا في مهاجع الطلاب في العاصمة أنقرة وفي مدينة قونية وسط الأناضول.