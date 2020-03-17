تأجيل الانتخابات فى صربيا بسبب تفشى فيروس كورونا

أرجأت صربيا، الانتخابات البرلمانية والإقليمية والمحلية التي كان من المقرر إجرائها في 26 أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت لجنة الإنتخابات الجمهورية إنها قررت "وقف جميع الأنشطة الانتخابية.. وتعليق عملية الإنتخابات مؤقتًا أثناء حالة الطوارئ التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقال فلاديمير ديميتريفيتش رئيس اللجنة إن، الاستعدادات للانتخابات ستستأنف بعد إلغاء حالة الطوارئ.وأعلنت صربيا حالة الطوارئ الأحد الماضي، في محاولة لمنع الانتشار السريع للوباء وأقرت سلسلة من الإجراءات مثل: إغلاق حدودها وإغلاق المدارس والحد من التجمعات العامة.يُشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.