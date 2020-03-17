السياحة والطيران يناقشان تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية

اجتمع منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارتين، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وذلك لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ مارس الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًًا وحتي يوم ٣١ مارس الجاري.وأكد الوزيران أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق، وأن المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)، وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حاليًا بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم، وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.وأوضح وزير السياحة، أن فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية، بالاضافة إلى الكشف علي العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي حالتهم الصحية وتدريبهم للنهوض بمستوي كفاءتهم.من جانبه أوضح وزير الطيران المدني، أن المجال الجوي المصري غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين، مؤكدًا علي أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية خلال فترة التعليق، والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني.