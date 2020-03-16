«الوزراء» ينفي خض رواتب أو تسريح العاملين خلال إجازة الأسبوعين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء قرر وقف رحلات الطيران من وإلى البلاد بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية شهر مارس.وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك قرارا بتخفيض عدد العاملين داخل أجهزة الدولة، وكل القطاعات الحكومية بخلاف القطاعات الخدمية والشرطية.وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم إرسال قرار رئيس الوزراء إلى كافة المصالح الحكومية، والأمهات العاملات سيكون لهن الأولوية في الجلوس بالمنزل.كما أكد أن رواتب الموظفين مستمرة كما هي ولن تنقص، ولن يتم تسريح العاملين، لافتًا إلى أنه سيتم تخفيض العاملين للحد من التجمعات والكثافات فقط وبعد انتهاء الإجراءات الاحترازية سيعودون إلى عملهم مجددًا.