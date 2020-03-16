البهي: خفض الفائدة يسهم في حل أزمات المتعثرين ماليا

قال عمرو البهي، الخبير الاقتصادي، إن خفض الفائدة بنسبة 3% سيعمل على حل الأزمات التمويلية التي واجهها المتعثرين من القطاع الاستثماري في مصر.واضاف "البهي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن خفض الفائدة يعد من أبرز القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة منذ إعلان خططتها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حل الأزمات التمويلية هو أبرز المطالب التي كان ينادي بها أي مستثمر يسعى لإنشاء مشروع جديد في مصر.وخفض البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد اليوم سعر الفائدة على الكوريدور بنسبة 3% دفعة واحدة ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25 % على التوالي.