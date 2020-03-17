إلغاء فعاليات الصالون الثقافى بنادى القضاة

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة بأنه، في سبيل قيام نادي قضاة مصر باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات خلال الأيام المقبلة للتقليل من فرص العدوى بفيروس كورونا والعمل على الحفاظ على صحة القضاة مرتادي مقرات النادي وأسرهم.قرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية غلقًا كليًا اعتبارًا من باكر.وإلغاء كافة الفعاليات الخاصة بالصالون الثقافي وحفلات عيد الأم وكافة الندوات.كما قرر مجلس الإدارة غلق فرع النادي بشامبليون جزئيًا على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة.كما سيتم إخلاء استراحات نادي القضاة بشارع ٢٦ يوليو واستراحات المنشية بالإسكندرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٩-٣-٢٠٢٠.وسيقوم النادي خلال فترة الغلق باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتعقيم المقرات لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة.كما أمر رئيس نادي القضاة بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف بالنادي واتباع كافة الإجراءات الوقائية والتقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بالنسبة لمقر شامبليون ومكاتب الموظفين فيه حفاظًا على سلامة الزملاء المترددين.