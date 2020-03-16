نداء شرارة تعلن استعدادها للتطوع للمساهمة في السيطرة على كورونا

أعلنت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن تطوعها لمساعدة أي مؤسسة أردنية تحتاج لأي عمل تطوعي فيه مصلحة عامة في أي زمان وفي أي مكان.وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "أنا متطوعه إذا احتاجت الدولة إلى يد عاملة لتوزيع حاجيات المواطنين الموضوعين في الحجر الصحي من أكل وشرب وغيره".وأضافت: "أنا متطوعه إذا الدولة أو أي مؤسسة دعت مكونات المجتمع المدني للمشاركة في حملات التوعية والتنظيف، وغيرهم من مستلزمات الخروج من الأزمة في إطار إستراتيجية وطنية، وأنا متطوعة لكل ما يخدم تعزيز سلوك المواطن ومؤمنه شديد الإيمان بمسؤولية الدولة ودورها الاجتماعي تجاه مواطنيها راجيين أن تعم صفحات الفيس بوك وجميع الصفحات بذلك ولنبتعد عن السخرية فالأمور".