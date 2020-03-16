حملات لمصادرة «الشيشة» من المقاهى بدمياط

قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشن العديد من الحملات على المقاهى والكافيتريات وذلك للتأكد من تنفيذ القرار الصادر بحظر تداول الشيشة، واتخاذ إجراءات الضبط والتحفظ عليها في حال ثبوت استخدامها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفصل المرافق عن المقاهي والكافيتريات المخالفة وتنفيذ قرارات الغلق حيالها.وتشن الحملات في ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها محافظة دمياط لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" والحد من انتشاره، وبعد أن أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارين اليوم بحظر استعمال الشيشة بالمقاهى والكافيتريات، وذلك لما تمثله من خطورة في نقل الفيروس، بالإضافة إلى تأثيرها البالغ على مناعة الجسم ومن ثم يجعله أضعف في مواجهة المرض وكذلك منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية الأسبوعية.