وصول أحراز انتخابات محاميّ بنى سويف لمقر النقابة العامة

استقبلت الآن، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، برئاسة المستشار أحمد أبو دقة، أحراز نقابة محامين بني سويف.وما زالت اللجنة تنتظر وصول جميع الأحراز الانتخابية من باقي المحافظات، حتى تتمكن من إعلان النتائج النهائية.كان قد استلمت اللجنة أحراز العديد من النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية منذ فجر اليوم استعدادًا لإعلان النتائج النهائية.