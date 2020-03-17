خبير اقتصادى: قرار خفض الفائدة يساهم فى زيادة الاستثمارات المحلية

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار خفض الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي اليوم سيعمل على زيادة حجم الاستثمارات المحلية، مما يسهم في زيادة فرص العمل، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري سيكون أكثر مرونة بعد تقديم الدولة بمحفزات استثمارية جديدة.وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن كثيرًا ما طالب القطاع الاستثماري بضرورة خفض الفائدة، موضحًا أن مصر حاليًا تجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته في السابق.وخفض البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد اليوم سعر الفائدة علي الكوريدور بنسبة 3% دفعة واحدة ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25 % علي التوالي.