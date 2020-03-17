رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 مارس 2020 الموافق 22 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسار إجبارى تواجه «كورونا» بحفل أونلاين لأول مرة فى مصر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:39 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
طباعة
تجربة موسيقية جديدة تعد الأولى في مصر، قررت فرقة مسار إجباري خوض مغامرة تقديم حفل غنائي "أونلاين" لجمهورها المصري والعربي يذاع بشكل مباشر عبر منصات اليوتيوب وفيسبوك، كي يعيش الجمهور تجربة سماع المزيكا لايف دون الحاجة للتواجد في المكان.

ويأتي هذا القرار في محاولة من مسار إجباري لتعويض الجمهور عن إلغاء جميع حفلاتها الغنائية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية بتجنب أي تجمعات بشرية عبر إلغاء جميع الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية وإغلاق المسارح وتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لحين إشعار آخر للسيطرة على انتشار الفيروس.

وكشف أيمن مسعود، من مؤسسي الفرقة عن نية مسار إجباري، عن مفاجأة لمحبين مسار إجباري بأغنيتين جديدتين تعرضان لأول مرة لايف، مع تقديم توليفة غنائية من أشهر أغانيها في وصلة مباشرة تستمر قرابة الساعة تضم أكثر من 10 أغنيات، مع نيتها إعادة هذه التجربة عدة مرات ومن المحتمل بشكل أسبوعي حسب رد فعل الجمهور.

واختارت مسار إجباري أن تأخذ زمام المبادرة لنشر هذه الفكرة لمختلف الموسيقيين والفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، لمحاولة مشاركة الجمهور موسيقاهم لايف، لحين مرور الأزمة العالمية عبر التعاون مع مؤسسة "بلاتفورم" المتخصصة في تقديم البث المباشر للموسيقى عبر الإنترنت بالشرق الأوسط، ونشر أعمال الموسيقيين أونلاين عبر منصات السوشيال ميديا باستخدام معدات خاصة لنقل الصورة والصوت بجودة عالية للجمهور.

وأكد عماد مبروك مؤسس بلاتفورم، أن تجربة مسار إجباري هي امتداد للمشروع الموسيقي الذي قدمته مع نخبة من الفنانين العرب منهم هدى عصفور نجوم الراب المصري وستستمر المبادرة مع مختلف الفرق الغنائية في مصر الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، كان من المقرر أن تمثل الفرقة السكندرية مصر في فعاليات نسخة 2020 من كرنفال ومهرجان ساوث باي ساوثويست، أكبر تجمع موسيقي وفني في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ويضم كل عام العشرات من نخبة الموسيقيين والفنانين من مختلف دول العالم، لكن تم إلغاؤه قبل موعده بأيام على خلفية إلغاء مختلف المهرجانات العالمية بسبب وباء كورونا.

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

«الصحة»: حالتا وفاة و40 إصابة جديدة بـ«كورونا»

قرارات جديدة لـ«مصر للطيران» بعد تعليق الرحلات

ضبط تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كافة المواد الدراسية

الصور

image description

الفرز وتجميع الأصوات فى انتخابات نقابة المحامين

image description

«سيدة بركة الطين».. رفضت ترك منزلها وتكفلت بها وزارة التضامن

image description

نرمين ماهر تحضر ديفيليه محمد شهبندر

image description

حملات لتطهير السفن وأرصفة ميناء دمياط (صور)

image description

توافد المحامين على انتخابات النقابة بمحكمة الجيزة (صور)

الأكثر قراءة

قدم الآن في الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

وزيرة الصحة: حجر صحي لـ300 أسرة في الدقهلية (فيديو)

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

image description

إصابة 145 ألف شخص.. كورونا يواصل حصد الأرواح

image description

الصلاة في زمن «كورونا».. دور العبادة تحت الحجر

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

محمد الجارحى: وضع مستشفى 25 يناير تحت تصرف الصحة لمجابهة كورونا

اليوم.. أول تجربة على البشر للقاح وقائي من كورونا

أمريكا: المستشفيات ستواجه صعوبات في التعامل مع كورونا

كورونا يتسبب في ارتفاع أسعار الثوم

منوعات

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«التعاون حياة».. طلاب صيدلة القاهرة يطلقون مبادرة للتوعية من كورونا

الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونيًا

المغرب يغلق المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقطة «الجارديان» الجديدة
لواء.حمدى البطران
المصريون الجدد
القس. رفعت فكرى
قالوا عن الأم
سيد عبدالقادر
فيـــروس القـــرن
المزيد

الثقافة

هيئة الكتاب السورية تصدر «تانيا تواجه مشكلة» للكاتبة الهندية كانيكاجى

مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية تعلق نشاطها بسبب «كورونا»

بسبب كورونا.. المركز الثقافى الفرنسى يعلق نشاطه فى عمان

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»