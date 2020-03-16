وزيرة الصحة: صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال لمدة 3 أشهر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة قررت صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر، وكذلك صرف ألبان الأطفال لمدة 3 شهور، ووسائل تنظيم الأسرة، حتى يطمئن المواطنين نفسيًا.وأكدت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يمكن للحكومة إخفاء أي حالات وفيات متأثرة بفيروس كورونا، مردفة: "الحكومة هتخبي وأهل المتوفي هيخبوا؟".وأوضحت وزيرة الصحة، أن مواجهة فيروس كورونا يتوقف على أمرين، الأول إجراءات الحكومة، والثاني هو التزام الشعوب، مردفة: "لما نقول إجازة الأهالي متستضفش الدروس الخصوصية في بيتها والأولاد ميروحوش الكافيهات والجيم والنوادي، والتجمعات لا تكون بهذا الشكل، لأن نفسك وأسرتك مسئوليتك".