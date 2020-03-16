عطية: الحكومة استجابت لمطالب القطاع الفندقي بخفض الفائدة

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الحكومة استجابت لمطالب القطاع الفندقي بضرورة خفض الفائدة لتخفيف الأعباء التمويلية الخاصة بتطوير الفنادق.وأضاف "عطية" في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار الخاص بخفض الفائدة والذي صدر اليوم بنسبة 3% سيعمل على تسهيل سداد مديونية قرض تطوير فندق النيل ريتز الذي حصلت عليه الشركة في السابق ومازالت تسدد فيه.وأشار عطية أن القرار يدعم زيادة حجم استثمارات القطاع الفندقي.وخفض البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد اليوم سعر الفائدة علي الكوريدور بنسبة 3% دفعة واحدة ليصل سعر العائد علي الإيداع والاقراض الي 9.25% و10.25 % علي التوالي.