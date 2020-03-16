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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفاء الطيب تكشف عن برنامجها لانتخابات «كتاب مصر»

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:25 م
كتاب مصر
كتاب مصر
آلاء حسن
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تخوض الكاتبة وفاء الطيب انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التي من المقرر إقامتها يوم 20 مارس الجاري، بمقر النقابة بالزمالك.

وكشفت الطيب عن برنامجها الانتخابي، وجاء كالتالي:

- إتاحة الفرصة لشباب المبدعين بدمجهم مع كبار الأدباء والشعراء من خلال ندواتهم بهدف تنمية المواهب، لأننا باهتمامنا بالشباب نهتم بالمستقبل وخلق جيل واعي مستنير، ومن خلال وجودي بين الشباب كرئيس نادي أدب سابق ومسؤول النشاط الثقافي بالجامعة من عام 2005 إلى الآن، شبابنا لا يرفض القديم ولكن لديه شعور بأن القديم يرفضه ويقلل من شأنه ولذلك حدثت الفجوة واتسعت في وقت يحتاج فيه الشباب للرعاية الثقافية التي لم يجدها في المنظومة التعليمية.

- أتمنى من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر استضافة بعض نوادي الأدب وبيوت الثقافة مرة كل شهر، وخصوصا لمن تضرروا بهدم مواقعهم بفعل مشروع مترو الأنفاق وهذا لأن نقابة اتحاد الكتاب هي بيت لجميع المثقفين.

- أتمني عقد مسابقات يتقدم الكاتب وعضو النقابة بالمشاركة بعمل واحد يصلح كعمل درامي تليفزيوني أو سينمائي، ويقوم أحد كتاب السيناريو والحوار من أعضاء النقابة بصياغته لتقديمه لإحدى شركات الإنتاج التي تفخر بعمل ناتج عن مسابقة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالاتفاق مع النقابة ومسابقة للشعراء لكتابة بعض تترات الأعمال الدرامية.

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