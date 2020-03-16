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توك شو

وزير الإعلام: انتقلنا للسيناريو الثاني لمواجهة «كورونا»

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:18 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر بدأ يتزايد نتيجة الاختلاط بالأجانب، ومن مصلحتنا توقف انتشار الفيروس مع الحفاظ على السائحين.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن كل ما نفعله إجراءات استباقية، والمواطن مهم جدا فى هذه المعادلة، ضاربا المثل بالتزام المواطنين البيوت خلال هطول الأمطار موضحًا أن الخسائر كانت من الممكن أن تتصاعد لو لم يلتزم الناس.

وأوضح أن هناك 3 سيناريوهات لمواجهة فيروس كوورنا، ولما تصاعد العدد قليلا قررنا الانتقال إلى السيناريو الثاني بشكل مبكر، وما زلنا فى عداد الدول منخفضة الإصابة ونحتاج إلى الإسراع فى الإجراءات الاحترازية لتقليل العدد قدر المستطاع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها اليوم بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عامًا بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عامًا من محافظة الدقهلية، كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتًا إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.

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