شعير: خفض الفائدة يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية في شركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن الحكومة اتخذت قرار تاريخي بخفض الفائدة.وأضاف "شعير" في تصريح لـ"الدستور"، أن خفض الفائدة بنسبة 3% سيعمل على تنشيط حركة الصادرات من خلال توفير التمويل المطلوب من القطاع المصرفي مما يسهم في زيادة النقد الأجنبي للبلاد.وأشار العضو المنتدب للشئون التجارية لشركة النصر للتصدير والاستيراد، أن الدولة جادة في تقديم محفزات لزيادة حركة الصادرات خاصة في ظل خططتها للتوسع في اسولق جديدة.وخفض البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد اليوم سعر الفائدة علي الكوريدور بنسبة 3% دفعة واحدة ليصل سعر العائد علي الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25 % على التوالي.