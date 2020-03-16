فنانة تتبرع بجزء من أموالها لـ4 أسر فقيرة بسبب «كورونا»

أعلنت الفنانة المغربية يسرا سعوف، تبرعها بجزء من أموالها لأربع أسر فقيرة لا تجد قوت يومها، حتى لا تضطرهم حاجتهم للخروج وقت العزل الصحي من البيوت.وقالت «يسرا» في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": «لأن أحسن تضامن هو أن تساعد بالبقاء في المنزل، أعلن تخصيص مبلغ مالي لأربع عائلات لا معيل لها ولا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثًا عن العمل».وأضافت: «أرجوا من المشاهير والفنانين مساعدة العائلات في ظروف صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا».وتابعت: «خلونا كلنا أيد وحدة واللي يقدر يساعد بأي شي ميبخلش».