وزيرة الصحة: كسر حاجز الألف إصابة بكورونا لن يمكننا من حصر المخالطين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه يمكن القول أننا نواجه أعداد متصاعدة من المصابين بفيروس كورونا، بعد كسر حاجز الألف.وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عند كسر حاجز الألف مش هنعرف "الاندكس كيس" للمصابين، الآن عندنا شجرة الحالات وعارفين الحالة التي أصابتهم، فتوجد حالة أصابت 55 آخرين".ولفتت إلى أنه الآن يوجد تتبع لكل مصادر الحالات، أما بعد العدد الألف لن نعرف، ولن نتمكن من حصر المخالطين بشكل قوي.وأشارت إلى أن دول النرويج والسويد وسويسرا وفنلندا وبلجيكا تسجل بالـ 200 حالة يوميًا، والدول تبذل مجهود أن تبعد عن الذروة، وأن تأتي الذروة في أقل عدد.وأردفت: "رئيس وزراء إيطاليا قال لم نصل لذروة المرض، وعندهم 200 و300 وفاة يوميًا، هم الدول ألا تصل للذروة، وإن وصلت أن تصل بأقل عدد يومي".وأوضحت أن مواجهة فيروس كورونا تتوقف على أمرين، الأول إجراءات الحكومة، والثاني هو التزام الشعوب، مردفة: "لما نقول إجازة الأهالي متستضفش الدروس الخصوصية في بيتها والأولاد ميروحوش الكافيهات والجيم والنوادي، والتجمعات لا تكون بهذا الشكل، لأن نفسك وأسرتك مسئوليتك".