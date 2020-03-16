صلاح فضل: يوسف زيدان مستواه هبط بعد «عزازيل»

أبدى الكاتب والأديب صلاح فضل رأيه في عدد من الشخصيات المصرية ضمن فقرة صورة وتعليق في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور.وقال فضل إن نجيب محفوظ جسّد الحياة المصرية لكل تفاصيلها، وعبقريته هي عبقرية النمل، أمّا عن يوسف إدريس فقال إنه كان تشيخوف مصر.وعن يوسف زيدان، قال إن زيدان أول ما بدأ كتابة الروايات كتب ظل الأفعى، لكنها لا تصلح أن تكون عملًا روائيًا، وعندما طلب مني أن أناقشها قلت له يجب أن تعرف قوانين الرواية الأول، لافتًا إلى أن زيدان أخرج رواية عزازيل الجميلة، وعندما هبط بعدها لُمْته على ذلك، فأعلن بعدها أنه لن يسمع آراء النقاد مرة أخرى.