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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط طالب روّج شائعات عن «كورونا» بكفر الشيخ

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:39 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، الإثنين، من ضبط طالب بكلية طب مقيم بكفرالشيخ، بتهمة ترويج شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول انتشار فيروس كورونا وتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس بعدم المشاركة، والإسقاط على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأى العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

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