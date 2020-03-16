ضبط طالب روّج شائعات عن «كورونا» بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية، الإثنين، من ضبط طالب بكلية طب مقيم بكفرالشيخ، بتهمة ترويج شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول انتشار فيروس كورونا وتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس بعدم المشاركة، والإسقاط على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأى العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور.

